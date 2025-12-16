Команда из Пушкино победила в инклюзивном турнире по боксу и удару на силу

В Солнечногорске прошел физкультурный инклюзивный турнир по адаптивному боксу и удару на силу среди ветеранов боевых действий. Участники из городского округа Пушкинский выиграли шесть медалей разного достоинства и стали обладателями «Кубка Мужества».

Состязания, собравшие спортсменов в возрасте от 18 лет и старше, посвятили Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. По словам руководителя Пушкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Леонида Соболева, это не просто мероприятие — это дань уважения и возможность для ветеранов боевых действий продемонстрировать силу духа и мастерство.

«Наша дружная команда в моем лице, в лице Николай Смирнова, Шахзоджона Мелиева и Николая Дрожжина выступила с честью и достоинством. Копилку спортивных наград городского округа Пушкинский пополнили шестью медалями и Кубком!» — поделился Леонид Соболев.

Отметим, что Ассоциация ветеранов СВО вовлекает как здоровых бойцов, так и тех, кто получил инвалидность, в занятия спортом. По словам членов организации, активный образ жизни помогает быстрее реабилитироваться и адаптироваться к мирной жизни.