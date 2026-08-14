Команда из Химок стала призером всероссийского спортивного турнира

Команда из Химок заняла второе место в финале всероссийского физкультурно-спортивного праздника «Гонка победителей». Участие приняли ветераны специальной военной операции и члены их семей из восьми регионов страны.

Финальная программа включала испытания на силу, выносливость и командное взаимодействие. Участники соревновались в морской комбинированной эстафете, стрельбе в тире, перетягивании каната, морской викторине и гребных гонках, а также на время собирали туристическую палатку.

Первое место заняла команда Нижегородской области. Вторыми стали представители Химок, третье место досталось команде Самарской области.

«„Гонка победителей“ — это новый и действительно уникальный проект, в котором наши ветераны и члены их семей смогли проявить не только свои спортивные и интеллектуальные качества, но и показать, какой сильной и сплоченной может быть семья. Дружба и уважение друг к другу — вот что мы почувствовали», — поделилась социальный координатор химкинского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Московской области Евгения Евсеева.

Организаторами «Гонки победителей» выступили Федерация гребного спорта и морского многоборья «Скиф» совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества». Проект помогает ветеранам специальной военной операции проходить путь восстановления через спорт, чувствовать поддержку, проводить время с близкими и вновь доказывать, что настоящая сила рождается в единстве, взаимовыручке и стремлении двигаться вперед.