Коломенское отделение Ассоциации ветеранов СВО возглавил тренер по самбо из Озер

Главой отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья в Коломне стал тренер по самбо из Озер Алексей Маскаев. В 2024 году он добровольцем отправился в зону специальной военной операции, а сейчас, вернувшись с фронта, снова приступил к обучению детей.

Алексей Маскаев в родных Озерах вновь преподает подопечным основные приемы и философию самбо — первого официально объявленного российского национального вида спорта.

«Самбо — это не только про здоровье и физическое развитие. Это еще и про патриотизм, про нашу национальную идею и сохранение традиций славного прошлого», — сказал ветеран спецоперации.

После подписания контракта на венную службу в 2024 году Алексей Маскаев отравился на обучение, а затем попал в артиллерийское подразделение, дислоцированное на границе в Белгородской области. Он обеспечивал своевременную и непрерывную доставку боеприпасов и провизии на фронт.

«Каждый день бомбили. Склады обеспечения — очень значимая цель для противника. Особенно ситуация обострилась, когда в августе 2024-го случился прорыв врага в Курской области. Границу в Белгородской нам удалось удержать», — поделился Алексей Маскаев.

Примером для бойца стали близкие люди.

«У меня два деда и бабушка защищали родину в Великую Отечественную. Их портреты висят над моей кроватью», — рассказал защитник.

Напомним, что региональную Ассоциацию ветеранов СВО открыли в 2025 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Присоединиться к ней можно через фонд «Защитники Отечества», расположенный в МФЦ городского округа Коломна по адресу: улица Уманская, дом № 20, корпус № 14.