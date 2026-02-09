Коллектив Мамонтовского ДК в Богородском округе передал помощь бойцам СВО

Сотрудники Мамонтовского дома культуры собрали медикаменты и перевязочные материалы для участников спецоперации. Посылки передали в ногинский досуговый центр «Про молодежь» для отправки на фронт.

Собранные бинты, вату, противоожоговые средства и другие медицинские материалы скоро будут отправлены через волонтерский корпус Богородского округа. К акции присоединяются и местные жители, которые приносят продукты длительного хранения, одежду и медикаменты.

По словам волонтеров, бойцы, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, нуждаются в максимальной поддержке.

В настоящее время сбор помощи продолжается. Ее можно передать в центр «Про молодежь» по адресу: город Ногинск, улица Советская, дом 45.

Особенно необходимы медикаменты, термобелье, средства личной гигиены, теплые носки, перчатки, батарейки типов 2А и 3А, а также портативные горелки. Каждая посылка — это знак поддержки и заботы от тех, кто ждет защитников дома.