Количество сбитых дронов на подлете к Москве за два дня превысило 100

Дежурные средства противовоздушной обороны за четверг и пятницу, 7 и 8 мая, сбили 101 беспилотник. Такие данные привел РБК , подсчитавший сообщения мэра российской столицы Сергея Собянина в мессенджере «Макс».

Из публикации следует, что в четверг, 7 мая, системы противовоздушной обороны перехватили 61 беспилотник. Сегодня общее число уничтоженных БПЛА достигло 40.

Массированный налет украинских беспилотников на Москву начался в ночь на четверг, 7 мая. Первые сообщения об уничтоженных летательных аппаратах мэр города опубликовал в 03:07. К полудню число сбитых БПЛА достигло 33 единиц.

В пятницу, 8 мая, массированные налеты беспилотников пошли волнами. Первая началась рано утром и завершилась в 12:52.

О возобновлении работы систем противовоздушной обороны Собянин снова сообщил в 15:32, уточнив, что на землю упали обломки четырех БПЛА.