Книжный клуб для жен участников СВО организовали в Дмитрове

Женщины обсудили произведение «Тысяча четыреста восемнадцать дней».

«Мы проводим книжный клуб не только для чтения, но и для поддержки друг друга. Важно, чтобы женщины, чьи мужья участвуют в СВО, чувствовали себя услышанными и понимали, что они не одни», — отметила руководитель местного отделения фонда «Защитники отечества» Екатерина Майорова.

Такие мероприятия проводят в Дмитрове регулярно. Также в муниципалитете организуют спортивные и образовательные события.

Семьям участников СВО уделяют особое внимание. Оказывать всестороннюю поддержку этой категории граждан также поручил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Администрация Дмитровского муниципального округа поддерживает постоянный контакт с семьями участников СВО, оперативно реагируя на их запросы. Каждая семья знает: помощь доступна в любое время. Пока наши земляки сражаются на передовой, наша задача — защищать их семьи, окружать их вниманием и оказывать помощь во всем», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Пункты приема гумпомощи открыты в Дмитрове в общественной приемной партии «Единая Россия», а также молодежных центрах «Сфера» и «квАРТал».