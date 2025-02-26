Книгу писательницы из Одинцова Галины Батуриной презентовали в Москве

В Центре молодежного парламентаризма собрались Герои России и гости из разных уголков страны: Подмосковья, Амурской, Пермской, Саратовской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. На торжественном мероприятии презентовали сборник военной поэзии «И рвутся в бой, как прежде, батальоны» современного автора и члена Российского союза писателей Галины Батуриной из Одинцова.

Мероприятие посетили действующие бойцы специальной военной операции и их семьи, офицеры генштаба, военные хирурги и врачи, волонтерские организации из регионов России, воспитанники Суворовского училища, представители областного отделения Союза женщин России.

С приветственным словом выступил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога. «То, что сейчас наши парни делают на передовой, то, что наш народ помогает работать в тылу — это и есть та история, которую в будущем будут изучать наши дети, наши потомки на уроках и учиться на примерах наших ребят», — рассказал Артем Жога.

Еще один почетный гость, испытатель ракетно-космической техники, командир «Гагаринского старта» Юрий Лукьянов выразил благодарность Галине Батуриной за воспитание патриотизма в сердцах молодежи. «Это прекрасные стихи, которые могут быть хорошим напутственным словом для подрастающего поколения», — поделился Юрий Лукьянов.

В концертной программе прозвучал гимн флага России, который также написала Галина Батурина. Мероприятие завершилось выступлениями чтецов, участников литературных объединений и творческих коллективов.