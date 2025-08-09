Книгу о современном Василии Теркине отправили на передовую

Оригинальную книгу о современном Василии Теркине, написанную полковником запада Николаем Берсеневым, отправили на передовую в зону СВО. Еще один экземпляр автор вручил ветерану Александру Бронникову.

Николай Берсенев решил написать поэму об умелом и патриотичном бойце в момент прощания с сыном боевого товарища, который погиб в Артемовске в 2022 году.

Сюжет книги основан на рассказах фронтовиков и историй собственной души.

Идея книги такова — или дух жизни остановит движение к бездне, или дух смерти уничтожит человечество.

Книга расходится быстро, причем без рекламы, от знакомого к знакомому, о ней узнают из выступлений автора и соцсетях. Подробности — в сюжете 360.ru.