Книгу о подвигах бойцов локальных войн издали в Чехове

Участники организации «Боевое братство» подготовили книгу о бойцах, которые в тяжелые времена обороняли Россию. Произведение под названием «Связь времен. Диалог поколений» представили ее авторы в Центральной библиотеке города Чехов.

В книге повествуется о защитниках Отечества из Чехова. Среди героев произведения — участники локальных войн.

«Книга „Связь времен. Диалог поколений“ явилась результатом трудов авторского коллектива и непосредственно Владимира Исаевича Осанова, который радел за рождение сборника о героических земляках, но не дожил до этого торжественного дня», — рассказал руководитель чеховского отделения общественной организации «Боевое Братство» Валентин Мулярец.

Авторский коллектив поздравили с выпуском книги начальник Управления развитием отраслей социальной сферы администрации округа Ольга Щукина, заместитель благочинного Чеховского церковного округа иерей Дионисий Пугачев, председатель Совета матерей, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции, юнармейцы Любучанской школы.

Сохранение литературного потенциала и наследия в библиотеках — часть региональной программы «Культура Подмосковья».