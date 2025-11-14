Книгу героя СВО Братислава Живковича из Сербии презентовали в Солнечногорске

В Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска 12 ноября прошла презентация книги «Движение четников», приуроченной к 50-летию сербского добровольца Братислава Живковича. Он известен как лидер движения четников, общественный деятель и участник СВО.

Книга «Движение четников» включает воспоминания Братислава Живковича о его многолетней службе. Его путь начался в 1992 году в период войны в Боснии и Герцеговине. Следуя семейным традициям, связанным с движением четников, он отправился на фронт добровольцем для защиты сербского населения. Позднее, с началом событий на Украине в 2013–2014 годах, Живкович вместе со сторонниками прибыл сначала в Крым, затем в Луганск, где принимал участие в боевых действиях.

«Такие мероприятия являются важным элементом в сохранении исторической памяти и укреплении связей между народами, разделяющими общие ценности. Книга открывает для нас многогранный взгляд на события, происходившие в Сербии, и показывает пример истинного патриотизма и самоотверженности. Это ценный вклад в понимание сложной истории наших стран и демонстрация того, как люди готовы встать на защиту своих убеждений, даже перед лицом серьезных испытаний», — отметила советник главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

После начала специальной военной операции в 2022 году Братислав снова отправился добровольцем и продолжил службу на нескольких направлениях, включая район Горловки. Он погиб 24 декабря 2024 года в зоне боевых действий.

«Когда он подарил мне оригинал книги на сербском языке, я была впечатлена содержанием. Совместно с Братиславом у нас возникла идея издать ее на русском. В процессе работы мы приняли решение значительно расширить текст пояснениями, поскольку многие исторические и культурные реалии требовали разъяснения для российского читателя. В результате объем книги увеличился вдвое», — сообщила переводчик издания Елена Шахова.

В финале встречи юнармейцам Солнечногорска вручили подписанные экземпляры книги.