Книги из Ногинска отправят в госпиталь для военнослужащих в Дуброво

Патриотическая акция «За ленточку» подошла к завершению. В течение июля жители Богородского округа могли внести свой вклад в важное и душевное дело — принять участие в сборе книг для госпиталя военнослужащих в Дуброво.

Пункт приема работал в Успенской библиотеке в Ногинске. Принимались как новые издания, так и книги в очень хорошем состоянии. В итоге в дар передали разнообразную литературу: современную и классическую прозу, детективы, фантастику — то, что помогает отвлечься от тяжелых будней и на время перенестись в другой мир.

«Мы благодарим каждого, кто откликнулся и принес книги. Ваше участие подарит тепло и поддержку тем, кто сейчас находится вдали от дома», — отметили организаторы акции.

Собранные экземпляры передали депутату Богородского округа Екатерине Щербаковой. В ближайшее время ценный груз отправится в госпиталь в Дуброво — чтобы военнослужащие смогли скрасить свой досуг, погрузиться в любимые сюжеты и хоть ненадолго почувствовать связь с домом.