Клуб проекта «Шахматы для СВОих» открыли в Одинцове

Проект «Шахматы для СВОих» продолжает развиваться на территории Подмосковья. Очередной клуб открыт в Одинцовском округе.

Данное пространство станет местом, где ветераны специальной военной операции смогут не только играть в шахматы, но и общаться, делиться опытом, чувствовать поддержку и плечо товарища.

Церемонию открытия посетили глава Одинцовского округа Андрей Иванов и Сергей Карякин — многократный чемпион мира, президент Федерации шахмат Московской области. Кроме того, присутствовали на площадке депутат Госдумы Алла Полякова и руководитель областного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.

Муниципалитет благодарен Сергею Карякину за внимание к округу и за возможность местным землякам пообщаться с гроссмейстером лично — на открытии он провел сеанс одновременной игры и подписал памятные автографы.

Сегодня в Подмосковье работает уже 12 клубов «Шахматы для СВОих» — такие инициативы помогают ветеранам находить новые интересы и вместе строить планы на будущее.