Клуб «Активное долголетие» в Озерах получил новое оборудование

Озерский клуб «Активное долголетие» пополнился новым оборудованием благодаря поддержке депутата Московской областной думы Игоря Исаева. На выделенные им средства в учреждении приобрели стол для аэрохоккея, очки виртуальной реальности, компьютерную швейную машинку и микшерный пульт.

«Для пожилых людей такие занятия не просто развлечение, это способ поддерживать двигательную активность, тренировать реакцию и координацию, пробуждать интерес к новому, получать положительные эмоции. Играя в аэрохоккей или погружаясь в виртуальный мир, люди забывают о возрасте и чувствуют прилив энергии. А это и есть главная цель проекта — помочь старшему поколению оставаться активными и жизнерадостными», — говорит руководитель озерского отделения клуба «Активное долголетие» Игорь Егорычев.

Кроме того, участники клуба «Активное долголетие» регулярно собирают и отправляют в зону специальной военной операции гуманитарную помощь. Так, на новой компьютерной швейной машинке уже было создано более 300 подушек с наволочками, около 200 простыней, балаклав и противопролежневых подушек. Для самих же мастеров швейная машинка стала инструментом реабилитации.

«Спасибо вам, за то, что делаете такое важное дело — помогаете нашим военнослужащим. Для ребят на передовой важно чувствовать поддержку и знать, что их возвращения ждут дома», — подчеркнул глава городского округа Коломна Александр Гречищев.