Клуб «Активное долголетие» в Одинцове передал гумпомощь бойцам СВО

Участницы студии «Вяжем сами» одинцовского клуба «Активное долголетие» передали созданные своими руками вещи в пункт сбора гуманитарной помощи «Серебряных волонтеров». В посылку рукодельницы собрали одежду не только для бойцов спецоперации, но и для тех, кто нуждается в поддержке.

Активистки передали целую партию необходимых вещей. «Для наших защитников рукодельницы связали теплые носки, для самых маленьких — детские шапочки, нежные пинетки и мягкие жилетки, в которых будет тепло и спокойно. А еще частичку праздника — трогательных вязаных снеговичков и нарядные елочные шарики, чтобы даже в трудное время в семьях сохранялась вера в чудо», — сказала руководитель клуба Наталья Баженова.

В Одинцовском округе также работают три координатора подмосковного филиала Фонда «Защитники Отечества» — в Одинцово, Звенигороде и Кубинке. Фонд оказывает помощь ветеранам боевых действий и членам их семей, содействует в оформлении мер социальной поддержки, переобучении и трудоустройстве, предоставлении технических средств реабилитации и адаптивной одежды, прохождении реабилитации и санаторно-курортного лечения.