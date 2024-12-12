Клуб «Активное долголетие» в Балашихе передал теплые вещи для бойцов СВО

Участницы клуба «Активное долголетие» из Балашихи передали 50 пар теплых носков бойцам специальной военной операции. Эти вещи отправятся вместе с большой партией гуманитарного груза.

Участницы клуба самостоятельно привезли гуманитарную помощь в фонд «Защита». За регулярную помощь бойцам их поблагодарил председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Очередная 33-я партия гуманитарного груза отправится из фонда «Защита» уже 17 декабря. Груз весом более трех тонн доставят бойцам на передовую. В составе — сделанные своими руками свечи, маскировочные сети и носки.

В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1, в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и на улице Октябрьской, 11 в микрорайоне Железнодорожный.