Ключи от машины с ручным управлением вручили ветерану СВО из Балашихи

Участнику специальной военной операции с инвалидностью Геннадию Владимировичу вручили ключи от нового автомобиля, адаптированного для людей с тяжелыми ранениями. Геннадий получил права на управление таким транспортным средством, а его переобучение организовали партнеры из ДОСААФ России абсолютно бесплатно.

Церемония вручения состоялась в Музее отечественной военной истории, расположенном на рубеже обороны Москвы, где в 1941 году проходила линия фронта. Ключи от автомобиля передали статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева. Инициативу по передаче таких автомобилей поддержал президент России Владимир Путин.

«Благодарю губернатора Московской области Андрея Воробьева и региональную команду, которая активно поддерживает героев специальной военной операции. Автомобиль с ручным управлением — это важное средство реабилитации, которое позволит участникам СВО расширить свои возможности», — сказала советник главы городского округа Балашиха Наталья Махонина.

Благодаря фонду «Защитники Отечества», ключи от автомобилей уже получили три участника специальной военной операции из Балашихи, прошедшие переобучение для получения прав на управление специальным транспортом. Ветеран боевых действий Кирилл Комов также проходит обучение и вскоре получит адаптированный автомобиль.

Дополнительную информацию о поддержке участников СВО можно получить по горячей линии филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области по телефону: 8-498-602-00-23.