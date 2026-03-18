Клип на песню о подвиге бойцов СВО сняли в Богородском округе

В минувшие выходные Богородский округ стал съемочной площадкой музыкального клипа на совместную песню «Курск» исполнителей из города Орехово-Зуево «Ари100крат» (Алексей Бухин) и «СЕВЕР» (Александр Нырков). Композиция была создана авторами по горячим следам, под впечатлением непростых событий, развернувшихся в Курской области.

Песня была написана в 2024 году, и только сейчас удалось полностью реализовать задуманное и соединить все идеи в единую сюжетную линию, отразив их в клипе. После монтажа клип планируется выпустить на социальных интернет-площадках.

В съемках участие приняли инструкторы по БПЛА из Ногинска, представители Центра военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А», бойцы и ветераны СВО. Именно участники боевых действий подсказывали артистам, как более правдиво сыграть определенные сцены и правильно передать ключевые моменты.

По словам Алексея Бухина, погода внесла свои коррективы. Изначально предполагалось, что в кадре будет снег, но в итоге команда подстраивалась под имеющиеся погодные условия. Рэп-исполнителю, согласно сценарию, пришлось тащить раненого бойца по грязи, при этом было сделано несколько дублей. Тем не менее, от съемок остались только положительные эмоции и впечатления.

«Будем с ребятами до самого конца, до самой победы! Наше творчество, песни — это способ выразить поддержку бойцов. Это голос, который доносится до передовой, укрепляя дух и напоминая о том, что их подвиг не забыт» — подчеркнул Алексей.

Помимо творческой деятельности, музыкант помогает в сборах гуманитарных грузов. В минувшем году, после того, как была роздана вся собранная и привезенная гумпомощь, в течение трех дней исполнитель вместе с другими музыкантами выступал перед военнослужащими, чтобы поднять боевой дух и еще раз напомнить о том, что дома их помнят и ждут.

«Пока мы там находились, мне было важно понять, нужны ли наши выступления ребятам или мы только отнимаем у них время. После очередного концерта обратился к бойцам с этим вопросом, на что получил честный и прямой ответ — „да, это очень нужно!“ — поделился Алексей.