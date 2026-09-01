Кинопоказ ко Дню знаний прошел для детей бойцов СВО в Богородском округе

В кинотеатре «Рассвет» в Ногинске прошел благотворительный кинопоказ и праздничное представление для детей участников специальной военной операции Богородского округа. Организатором выступил Центр поддержки семей участников СВО.

Ребят с наступающим учебным годом поздравили председатель Совета депутатов Владимир Хватов и заместитель главы Богородского округа Владимир Шевелин. Их слова поддержки и добрые напутствия стали важной частью праздника.

Программа дня включала мыльное шоу с гигантскими пузырями, угощения и киносеанс. Дети смеялись, ловили пузыри и с интересом следили за сюжетом фильма.

Такие мероприятия — не просто развлечение, а важная поддержка для семей защитников Отечества. Они помогают детям ощутить атмосферу праздника, отвлечься от переживаний и с хорошим настроением вступить в новый учебный год. Для взрослых это способ показать: общество рядом, готово помогать и искренне благодарить тех, кто служит Родине.