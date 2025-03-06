Кинопоказ ко Дню открытия памятника Минину и Пожарскому прошел в Химках

В клубе «Активное долголетие» в Химках организовали бесплатный кинопоказ, приуроченный к памятной дате — годовщине открытия памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому в Москве, установленного в 1818 году. Гостями мероприятия стали участники клуба, школьники и представители местных органов власти.

Перед началом показа с приветственным словом к присутствующим обратился депутат Валентин Герасимов. «Подвиг Минина и Пожарского, великие сражения Великой Отечественной войны, современные события — все это звенья одной цепи, напоминающие нам, что защита Родины всегда была и остается священным долгом каждого гражданина», — подчеркнул он.

Зрителям представили документальный фильм, в котором подробно рассказано о героизме народных ополченцев XVII века и значении этих исторических событий для страны.

«Сегодня, когда российские военнослужащие выполняют задачи в зоне специальной военной операции, очень важно помнить примеры героизма прошлого и воспитывать в подрастающем поколении уважение к истории, готовность защищать свою страну и верность родным традициям», — добавил муниципальный депутат Николай Томашов.

Показ фильма стал частью патриотической программы, которая действует в Химках на протяжении нескольких месяцев. Как уточнила муниципальный депутат Инна Монастырская, проект направлен на объединение жителей округа разных возрастов вокруг ключевых ценностей — любви к Родине, своему городу, уважения к культурному и историческому наследию.