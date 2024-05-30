Киевская подземка увеличит интервалы движения поездов

Киевский метрополитен сообщил о дефиците сотрудников из-за мобилизации

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В Киевском метрополитене возникла острая нехватка кадров. На ситуацию повлияла продолжающаяся на Украине мобилизация, объяснили в пресс-службе подземки.

Дефицит кадров — машинистов, электромехаников, токарей и слесарей — привел к увеличению интервалов движения поездов.

«Около 7% работников <…> сейчас находятся в ВСУ, их количество постоянно увеличивается», — подчеркнули в компании.

Ранее стало известно, что украинские военкомы, которых прислали из Одессы и Киева, начали взламывать квартиры жителей Херсона в поисках потенциальных призывников.

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