Киевская подземка увеличит интервалы движения поездов
Киевский метрополитен сообщил о дефиците сотрудников из-за мобилизации
В Киевском метрополитене возникла острая нехватка кадров. На ситуацию повлияла продолжающаяся на Украине мобилизация, объяснили в пресс-службе подземки.
Дефицит кадров — машинистов, электромехаников, токарей и слесарей — привел к увеличению интервалов движения поездов.
«Около 7% работников <…> сейчас находятся в ВСУ, их количество постоянно увеличивается», — подчеркнули в компании.
Ранее стало известно, что украинские военкомы, которых прислали из Одессы и Киева, начали взламывать квартиры жителей Херсона в поисках потенциальных призывников.