Киев пытается вырубить свет Белгороду ради нового моратория: что задумал Зеленский

Коц: Киев пытается вырубить свет Белгороду ради моратория на удары по энергетике

Минувшей ночью российские подразделения снова атаковали критическую инфраструктуру, задействованную в обеспечении ВСУ. О пораженных целях рассказал в своем Telegram военный корреспондент Александр Коц.

«В Харькове. И это символично, потому что из жилых кварталов города запускаются HIMARS по Белгороду. В Полтавской области. Власти подтвердили, что поврежден энергетический объект, часть потребителей осталась без света», — перечислил журналист.

Также он привел данные о частичном обесточивании в Сумской области.

В Полтаве, по информации Коца, повреждены локомотивное депо, тяговые подстанции и дистанция энергоснабжения. Уничтожены административные и складские помещения, поврежден подвижной состав.

«Из-за атаки временно задерживались поезда Харьков – Львов, Львов – Харьков и Краматорск – Львов, сейчас движение полностью восстановлено», — добавил военкор.