Киев пытается вырубить свет Белгороду ради нового моратория: что задумал Зеленский
Коц: Киев пытается вырубить свет Белгороду ради моратория на удары по энергетике
Минувшей ночью российские подразделения снова атаковали критическую инфраструктуру, задействованную в обеспечении ВСУ. О пораженных целях рассказал в своем Telegram военный корреспондент Александр Коц.
«В Харькове. И это символично, потому что из жилых кварталов города запускаются HIMARS по Белгороду. В Полтавской области. Власти подтвердили, что поврежден энергетический объект, часть потребителей осталась без света», — перечислил журналист.
Также он привел данные о частичном обесточивании в Сумской области.
В Полтаве, по информации Коца, повреждены локомотивное депо, тяговые подстанции и дистанция энергоснабжения. Уничтожены административные и складские помещения, поврежден подвижной состав.
«Из-за атаки временно задерживались поезда Харьков – Львов, Львов – Харьков и Краматорск – Львов, сейчас движение полностью восстановлено», — добавил военкор.
По мнению Коца, продолжая энергетическую битву, Зеленский пытается усилить свою переговорную позицию по поводу «воздушного перемирия». Поскольку совершенно очевидно, что несколько регионов Украины войдут в зимний период без света и тепла.
«Но в силу своей упоротости и принципиальности он хочет вынудить Москву на мораторий на удары по энергетике. Он считает, что невнятное обещание Трампа передать „Томагавки“ — его козырь в этом давлении на Россию», — пояснил военкор.
Именно поэтому сейчас у Киева одна из главных целей — вырубить свет Белгороду как самому близкому к границе райцентру.
«Полмиллиона жителей вместе с пригородами. И противник к этой цели идет системно. При этом получает он в обратку несопоставимо больше», — заключил журналист.