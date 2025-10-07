Киев пытается вырубить свет Белгороду ради нового моратория: что задумал Зеленский

Коц: Киев пытается вырубить свет Белгороду ради моратория на удары по энергетике

Фото: РИА «Новости»

Минувшей ночью российские подразделения снова атаковали критическую инфраструктуру, задействованную в обеспечении ВСУ. О пораженных целях рассказал в своем Telegram военный корреспондент Александр Коц.

«В Харькове. И это символично, потому что из жилых кварталов города запускаются HIMARS по Белгороду. В Полтавской области. Власти подтвердили, что поврежден энергетический объект, часть потребителей осталась без света», — перечислил журналист.

Также он привел данные о частичном обесточивании в Сумской области.

В Полтаве, по информации Коца, повреждены локомотивное депо, тяговые подстанции и дистанция энергоснабжения. Уничтожены административные и складские помещения, поврежден подвижной состав.

«Из-за атаки временно задерживались поезда Харьков – Львов, Львов – Харьков и Краматорск – Львов, сейчас движение полностью восстановлено», — добавил военкор.

По мнению Коца, продолжая энергетическую битву, Зеленский пытается усилить свою переговорную позицию по поводу «воздушного перемирия». Поскольку совершенно очевидно, что несколько регионов Украины войдут в зимний период без света и тепла.

«Но в силу своей упоротости и принципиальности он хочет вынудить Москву на мораторий на удары по энергетике. Он считает, что невнятное обещание Трампа передать „Томагавки“ — его козырь в этом давлении на Россию», — пояснил военкор.

Именно поэтому сейчас у Киева одна из главных целей — вырубить свет Белгороду как самому близкому к границе райцентру.

«Полмиллиона жителей вместе с пригородами. И противник к этой цели идет системно. При этом получает он в обратку несопоставимо больше», — заключил журналист.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте