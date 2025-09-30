Киев поспешил соврать. Швеция ударила по планам Зеленского с Gripen

Гаврилюк в интервью Би-би-си уверял, что ожидает «в ближайшем будущем» не только Gripen, но и новые поставки французских Mirage, а также американских F-16. Expressen напомнило, что вопрос об отправке JAS 39 на Украину находится в замороженном состоянии уже больше года.

Швеция готовилась отправить Киеву такие самолеты еще в конце мая 2024 года. Однако союзники по НАТО попросили королевство подождать.

«Другие страны, входящие в коалицию, настоятельно рекомендовали нам подождать с Gripen. Это связано с тем, что сейчас основное внимание уделяется внедрению системы F-16», — пояснял министр обороны Пол Йонсон.

Теперь же Expressen связался с Министерством обороны Швеции. Здесь в письменном комментарии заявили, что в настоящее время по-прежнему «ведется обсуждение вопроса» о поставке Gripen на Украину.

Никаких подвижек с этими истребителями пока нет — из комментария Гаврилюка следовало обратное.

Летчики ВСУ начали учиться летать на Gripen еще летом 2023 года. Об этом прессе рассказывал президент Владимир Зеленский.