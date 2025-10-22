Казаки из Фрязина выступили с концертом перед бойцами СВО в Мариуполе

Ансамбль казачьей песни «Кладезь» продолжает культурно-шефскую работу в зоне проведения специальной военной операции. Очередную поездку коллектив совершил в Мариуполь.

В состав ансамбля 4-го Донского имени графа Матвеч Платова полка Союза казаков России входят методисты структурного подразделения «Центр казачьей культуры» ЦКиД «Факел» Олег Балунц и Юлия Одарич. Артисты подготовили для военнослужащих программу, состоящую преимущественно из произведений лирического содержания — песен о доме, любви и духовных ценностях.

Подобные творческие встречи способствуют поддержанию морального духа участников СВО и культурной связи с малой родиной.

Ансамбль «Кладезь» также передал бойцам СВО гуманитарную помощь, сбор которой проходил при содействии директора Дворца культуры «Исток», депутата окружного совета Александры Киреевой.