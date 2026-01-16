Казаки из Богородского округа навестили бойцов СВО в госпитале

Казаки станицы Богородского округа посетили госпиталь имени академика Бурденко в Дуброво. В гости к бойцам приехали атаман Александр Полевой, руководитель литературного объединения «Лира» Елена Глебова-Павлова и художественный руководитель Ногинского центра культуры и творчества «Глухово» Евгения Куляева.

Добровольцы навестили раненых бойцов СВО, проходящих здесь лечение и реабилитацию, поздравили ребят с наступившими праздниками. Поблагодарили медперсонал за их добросовестный труд.

Гостинцы для воинов приготовили дети с ограниченными возможностями здоровья из Ногинска и их родители. Медработников порадовали фермерскими продуктами от Крестьянского фермерского хозяйства.

Задорные песни под гитару исполнили Станислав Пронин и Елена Глебова-Павлова. Как рассказали казаки, медсестры встречали их как родных и не хотели отпускать. Главную цель — поднять боевой дух ребят и установить курс на выздоровление — участникам этой теплой миссии удалось достичь.