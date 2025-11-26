Казаки из Богородского округа доставят гуманитарную помощь в ЛНР

Совсем скоро гуманитарный караван станичного казачьего общества Богородского округа отправится в путь. Казаки повезут очередную партию гуманитарной помощи в Луганскую Народную республику — станицы Кременная и Кудряшовская.

Собранную помощь передадут юным казакам из сельской школы. В двух станицах гости планируют устроить для маленьких жителей предновогодние елки с Дедом Морозом, Снегурочкой, песнями, плясками, организованными силами ансамбля Богородского казачества.

В сборе подарков помогали и ребята из соседней Электростали — учащиеся школы № 3 имени Героя Советского Союза Владимира Корнеева. Казак Дмитрий Бектимиров стал главным вдохновителем этой доброй акции в образовательном учреждении.

Кроме того, благодаря усилиям муниципального депутата, атамана «Станицы Кременная» Андрея Скрипника, фонд Кременской центральной библиотеки пополнится новыми книгами, привезенными из Богородского округа. Атаман хуторского казачьего общества Александр Полевой передал в дар библиотеке богатую коллекцию художественной литературы — от детских сказок и произведений классиков до современных бестселлеров.