Казаки Богородского округа передали подарки жителям ЛНР и бойцам СВО

Гуманитарный конвой Станичного казачьего общества Богородского округа Отдельского казачьего общества Московской области отработал и выполнил все намеченные задачи в муниципальном округе Кременской Луганской Народной Республики. В сборе гуманитарного груза участвовали жители не только Богородского округа, но и других районов Московской области и Москвы.

Атаман Александр Полевой, казаки и казачки, воспитанники и представители общины «Северный человек» отделения города Старая Купавна приложили все силы, чтобы подарить ученикам прифронтовых школ и бойцам, находящихся на лечении в госпитале, праздничное настроение и помочь отвлечься от непростых будней.

Новогодние подарки, канцтовары, письма детей, игры, медикаменты и многое другое было передано жителям новых территорий и раненым бойцам. Состоялись предновогодние елки с Дедом Морозом, Снегурочкой, песнями и плясками, организованными силами ансамбля Богородского казачества.

Для бойцов, которые сейчас находятся на передовой, также передали белье, топливные брикеты, сети, маскхалаты и угощения к Новому году.

По словам казаков, они были очень рады возможности поделиться душевным теплом с местными жителями и защитниками Родины.

«Огонек надежды в глазах всех, кого мы встречали на пути — вот то, что мы везем с собой домой. Знаем точно — нас там очень будут ждать еще! И мы обязательно вернемся! Своих не бросаем! Победа будет за нами!» — подчеркнул атаман Александр Полевой.