Казаки Богородского округа навестили бойцов в госпитале

Казаки Станичного казачьего общества Богородского округа навестили бойцов, находящихся на лечении и реабилитации в военном госпитале имени Бурденко в Дуброве. В гости к бойцам приехали художественный руководитель центра культуры и творчества «Глухово» Евгения Куляева и руководитель литературного объединения «Лира» Елена Глебова-Павлова.

Гости поздравили ребят с прошедшим днем Защитника Отечества. Приехали не с пустыми руками — привезли фермерскую молочную продукцию для скорейшего выздоровления и укрепления организма, а также подготовили праздничное выступление для поднятия настроения раненых.

Как рассказал атаман Александр Полевой, встреча прошла в душевной и веселой обстановке. Прозвучали казачьи песни под гитару в исполнении Станислава Пронина, Елена Глебова-Павлова прочитала свои стихи. Главная цель — поддержать боевой дух ребят и помочь настроиться на выздоровление — была достигнута.

«Бойцы встретили нас очень тепло. Видеть улыбки на их лицах — лучшая награда для всех участников поездки. Желаем ребятам скорейшего выздоровления», — поделился атаман Александр Полевой.