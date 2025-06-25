Казачья любовь крепче пули. История семьи Сергея и Екатерины Кононовых, которые вместе служат на СВО

Екатерина и Сергей Кононовы служат вместе в зоне специальной военной операции. Историю этой казачьей пары опубликовал Telegram-канал «Российское казачество» . Она началась в 2014 году, когда будущие супруги впервые встретились, и, по словам Сергея, сразу почувствовали себя близкими по духу людьми.

Вскоре после первой встречи Екатерина уехала, но образ девушки не уходил из головы казака.

Через год они встретились вновь. В тот момент Екатерина собиралась в поездку с подругами, и Сергей поставил все на одну карту, предложив возлюбленной выбрать: остаться с ним или уехать с друзьями. Она согласилась остаться, и с тех пор они не расставались.

За эти годы Сергей успел возглавить третью казачью сотню отряда «Скиф» в бригаде «Терек». Не оставила Екатерина супруга и на линии соприкосновения.

«Она посидела один контракт дома, потом приехала ко мне и говорит: „Извиняюсь, но так не годится. Будем вместе“. Я был удивлен такому решению, потому что все-таки это не праздники, а окопы. Начал отговаривать, но увидел, что Кате нестрашно», — рассказал Сергей.

Гражданским людям жить в части нельзя. Екатерина не раздумывала — подписала контракт и освоила профессию связиста.

Все мысли супругов сейчас сосредоточены на боевых заботах. Но есть у семьи казаков и планы на мирную жизнь — воспитать ребенка, приносить пользу и казачеству, и народу России.