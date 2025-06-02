Казачья бригада «Дон» объявила набор добровольцев для участия в СВО

Российское казачество всегда стояло на охране российских границ от врага. Сегодня потомки тех, кто защищал страну в прошлом отправились на специальную военную операцию в составе Казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового корпуса.

Сейчас объединение ищет новых бойцов, которым предложило принять участие в разведке в зоне специальной военной операции, вступить в борьбу с диверсантами, управлять дронами и наносить артиллерийские удары по позициям врага.

«Бригада „Дон“ — верность традициям предков и авангард военных технологий! По окончании контракта — статус участника СВО и ветерана боевых действий», — отметили в организации.

В качестве лозунга бригада использовала слоган «Дон» — смерти нет!. Для записи добровольцем необходимо обратиться по телефону: +79868000007.