Эмоциональная вовлеченность и новые возможности. Алексей Каширский на ПМЭФ — о бойцах СВО в горнодобывающей отрасли
Трудоустройство бойцов СВО в горнодобывающей отрасли обсудили на ПМЭФ
На полях Петербургского международного экономического форума компания «Гормаш Глобал» заключила ряд соглашений, направленных не только на развитие горнодобывающей отрасли, но и на реализацию социальных инициатив. Об этом 360.ru рассказал учредитель предприятия Алексей Каширский.
По его словам, ПМЭФ остается одной из ключевых площадок для установления деловых контактов и запуска новых проектов.
Важным направлением стало взаимодействие с фондом «Газпромбанка», который занимается адаптацией и социальной интеграцией участников специальной военной операции.
Предприниматель заметил, что сотрудничество позволит расширить возможности трудоустройства ветеранов в промышленном секторе, в том числе в горнодобывающей отрасли, испытывающей потребность в квалифицированных кадрах.
Каширский отметил, что современные технологии открывают новые возможности для профессиональной реализации людей с ограниченными возможностями здоровья. Особую роль в этом процессе играют автоматизация, беспилотные решения и цифровые системы управления техникой.
По его словам, сегодня ветераны проходят адаптацию через образовательные программы и занятия.
Ребят вовлекают через гонки, через картинг, и возникает эмоциональная вовлеченность, которая дает совершенно необычные эмоции и психологически меняет ребят, которые возвращаются.
Алексей Каширский
По его словам, руководство компании понимает, что самое важное — это люди.
«Нужно на стыке этих направлений создавать автоматизированные машины, которые могли бы управляться ребятами с протезами, потому что в них встраиваются многие функции, которые недоступны нам с вами», — пояснил учредитель «Гормаш Глобал».