Трудоустройство бойцов СВО в горнодобывающей отрасли обсудили на ПМЭФ

На полях Петербургского международного экономического форума компания «Гормаш Глобал» заключила ряд соглашений, направленных не только на развитие горнодобывающей отрасли, но и на реализацию социальных инициатив. Об этом 360.ru рассказал учредитель предприятия Алексей Каширский.

По его словам, ПМЭФ остается одной из ключевых площадок для установления деловых контактов и запуска новых проектов.

Важным направлением стало взаимодействие с фондом «Газпромбанка», который занимается адаптацией и социальной интеграцией участников специальной военной операции.

Предприниматель заметил, что сотрудничество позволит расширить возможности трудоустройства ветеранов в промышленном секторе, в том числе в горнодобывающей отрасли, испытывающей потребность в квалифицированных кадрах.

Каширский отметил, что современные технологии открывают новые возможности для профессиональной реализации людей с ограниченными возможностями здоровья. Особую роль в этом процессе играют автоматизация, беспилотные решения и цифровые системы управления техникой.

По его словам, сегодня ветераны проходят адаптацию через образовательные программы и занятия.