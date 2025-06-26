Карточки участников Ассоциации ветеранов СВО вручили в Озерах

На торжественной церемонии новым участникам Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья вручили карточки членов организации. Документы военнослужащие получили из рук главы Коломны Александра Гречищева, депутата Мособлдумы Игоря Исаева и руководителя местного отделения ассоциации Алексея Каратеева.

Руководитель муниципалитета отметил, что Ассоциация ветеранов СВО всестороннюю поддержку военнослужащим и их семьям.

«Совместная работа способствует социальной адаптации ветеранов спецоперации и вовлекает их в общественную, культурную, политическую и спортивную жизнь округа, в волонтерскую деятельность, наставничество и патриотическое воспитание молодежи», — подчеркнул Александр Гречищев.

В коломенское отделение ассоциации уже вступили около 40 участников спецоперации, которые вернулись домой с фронта.

Чтобы присоединиться к организации, нужно обратиться в фонд «Защитники Отечества», расположенный в МФЦ Коломны по адресу: улица Уманская, дом № 20, к.14.