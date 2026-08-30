Камчатский край передал гумпомощь бойцам в зону СВО

В состав гумпомощи вошли квадрокоптеры и средства связи, сотни охотничьих ружей для борьбы с дронами и тысячи боеприпасов к ним, ноутбуки и сопутствующее спецоборудование. Груз на передовую доставил руководитель администрации губернатора Сергей Меркулов.

Ранее гуманитарную помощь для бойцов в зоне СВО и жителей новых территорий собрали волонтеры в Химках. Они направили подушки и комплекты постельного белья для госпиталей, продовольствие и теплую одежду, значительную часть которой участники сшили вручную. Для семей с детьми из новых регионов волонтеры собрали кроватки, коляски, игрушки и предметы личной гигиены.