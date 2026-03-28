Камчатский край отправил гуманитарную помощь бойцам СВО

Помощь бойцам в зоне СВО из Камчатского края не прекращается ни на минуту. Полуостров объединил усилия населенных пунктов, чтобы отправить защитникам самое необходимое.

Девятиклассники школы № 2 из Усть-Большерецка вместе с классным руководителем Альбиной Беловой изготовили окопные свечи. Каждую свечу украсили яркой этикеткой ручной работы, символизируя тепло детских сердец, которое согреет ребят на передовой. Семья Григорьевых передала партию сладостей, чтобы напомнить бойцам о домашнем уюте.

Гимназия № 261 отправила внушительную партию медикаментов для бойцов 25-й бригады в рамках акции «Своих не бросаем», которая идет с 2022 года.

На фронт отправляются не только посылки с вещами. Бойцы уже забрали профильные трубы, оплаченные фондом 18 марта, — они необходимы для обустройства позиций. Также продолжается сбор на автомобиль.