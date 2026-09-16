Камчатские волонтеры передали бойцам СВО сухие пайки

Волонтеры с Камчатки регулярно отправляют гуманитарную помощь военнослужащим в зону спецоперации. Вместе с посылками они напоминают бойцам, что дома их любят и ждут.

Волонтерская группа «Крепкий и надежный тыл Камчатка» занимается в основном организацией питания. Активисты готовят сухие пайки, которые передают бойцам тепло родного края и поддерживают их боевой дух.

Заместитель председателя Правительства Камчатского края Денис Прудкий навестил волонтеров и познакомился с их деятельностью.

Ранее в зону СВО отправили очередной гуманитарный груз из Химок. Волонтеры собрали генераторы, ретрансляторы, радиостанции, компьютеры, спальные мешки, маскировочные сети, продукты, средства гигиены и другие необходимые вещи для военных. Гуманитарную помощь доставят на передовую на трех автомобилях.

В организацию сбора большой вклад внесли добровольческие объединения и неравнодушные жители городского округа.