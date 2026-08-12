«Калашников» назвал самый востребованный в зоне СВО автомат

Автомат АК-12 образца 2023 года стал наиболее востребованным в зоне специальной операции. Об этом ТАСС рассказал глава концерна «Калашников» Алан Лушников.

«Самое массовое изделие — АК-12, версия 2023 года. Это третья модификация. Мы дорабатывали по результатам апробации, и она массово идет в серию. Уже находится в войсках», — отметил он.

Лушников добавил, что концерн разрабатывает патрон нового калибра, способный даже пробивать средства индивидуальной бронезащиты.

«Если эту задачу не решим, то будем в неправильном положении. Это другое баллистическое решение. Если ты технологически и технически уступаешь противнику, ты проиграешь», — заключил глава «Калашникова».

Ранее стало известно, что «Калашников» создал новый барражирующий боеприпас «Куб-10МЭ» с дальностью 10 километров. Он уже пошел в войска.