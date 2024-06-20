«Как выжил, до сих пор не понимаю». Боец Мияги почти неделю отвлекал ВСУ под Угледаром

Почти неделю боец штурмового отряда из Забайкалья группировки «Восток» с позывным Мияги отвлекал украинских военнослужащих под Угледаром, чтобы его сослуживцы могли выполнить ключевую боевую задачу. Подробностями он поделился в комментарии ТАСС .

Мияги пояснил, что его подразделение получило задачу, для выполнения которой требовалось отвлечь внимание противника. В итоге он с трудом смог попасть на брошенные позиции ВСУ под Угледаром и провел там почти неделю, привлекая все внимание к себе, пока сослуживцы выполняли основное задание.

Путь к этим позициям лежал через минные поля. Туда Мияги добрался на мотоцикле. Пробираться пришлось под шквальным артиллерийским огнем, ударами минометов и FPV-дронов.

«Каким-то чудом я проскочил. Как выжил, до сих пор до конца не понимаю», — добавил собеседник агентства.

Он добавил, что буквально слышал противника — украинские военные находились очень близко. Боец отстреливался от них и от их беспилотников.

«Прятался как мог и всячески пытался держать внимание на себе», — подчеркнул штурмовик.

Пока Мияги был на брошенных позициях ВСУ, противник пытался выбить его оттуда. При этом российский военный не исключил, что они не до конца понимали, что происходит в реальности и сколько в действительности там находилось людей.

Как только штурмовой отряд выполнил основную задачу, Мияги выдвинулся к своему подразделению.

«Возвращался я уже пешком, на свой страх и риск. Просто шел вперед», — заключил он.