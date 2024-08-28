Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО

Новая группа добровольцев, прошедших подготовку в Российском университете спецназа, отправилась из Чечни в зону специальной военной операции. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале .

Группа добровольцев выдвинулась из аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова 28 августа, сообщил Кадыров.

«Перед этим они прошли всю необходимую подготовку на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина», — добавил глава региона.

По его словам, лучшие инструкторы РУС обучили добровольцев всем необходимым навыкам для эффективного ведения боя в различных условиях, а региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил бойцов комплектами обмундирования и необходимыми спецсредствами.

Ранее Кадыров заявил, что в зоне СВО находятся более 38 тысяч бойцов из Чечни, из которых 16 430 прошли подготовку в республике и прибыли туда добровольно.