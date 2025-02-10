Кадеты в Балашихе написали письма бойцам СВО

Учащиеся кадетского класса школы № 2 имени Героя России Андрея Крестьянинова написали письма военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. Эти письма, вместе с гуманитарной помощью, передадут на передовую в ближайшее время.

Кадеты подготовили 28 писем, в которых выразили свои пожелания и поддержку защитникам Отечества. Все сообщения оформлены на специальных бланках и сложены в «фронтовые треугольники», как это делали во времена Великой Отечественной войны.

«Дети искренне пожелали бойцам здоровья и победы. Они также делают обереги, поделки и открытки», — отметила директор школы № 2 Оксана Степанянц.

Школа поддерживает связь с военными, которые регулярно посещают открытые уроки. Ответы от бойцов показывают, что такая поддержка важна и нужна. Каждый понедельник в школе начинается с построения кадетских классов, во время которого торжественно поднимается флаг и исполняется гимн России. Затем проводится урок «Разговоры о важном».

К Новому году классный руководитель кадетского класса Надежда Базарова совместно с родительским комитетом организовала тематический мастер-класс, на котором ученики изготовили открытки для военнослужащих.

Таким образом, кадеты не только выражают свою поддержку, но и активно участвуют в патриотическом воспитании, демонстрируя единство и солидарность с теми, кто защищает страну.