Кадеты из Раменского передали гуманитарную помощь для бойцов СВО

В Раменском, на базе школы № 6, ученики пятого кадетского класса собрали и отправили посылки для бойцов первой штурмовой роты первого батальона 433-го гвардейского мотострелкового полка 27-й дивизии. Гуманитарная помощь, собранная с пожеланиями добра и победы, будет доставлена благодаря работе волонтеров духовно-гуманитарного конвоя Раменского благочиния.

Этот акт поддержки со стороны юных жителей округа — не единичный случай. Ученики школы № 6 уже не в первый раз выступают инициаторами сбора необходимого груза для бойцов, передавая его через фронтовых волонтеров.

«Бойцы ценят поддержку ребят и с прошлым нашим конвоем передали школьникам флаг подразделения и шевроны. Мы с удовольствием доставили их в школу. Подарок от фронтовиков стал не просто приятным сюрпризом, но и мотивацией хорошо учиться, искренне любить Родину, чтить традиции предков, хранить историю и делать добрые дела», — сообщил фронтовой волонтер Максим Козлов.

Кадеты написали письма, наполненные словами поддержки и пожеланиями скорейшего возвращения домой. Вместе с родителями они собрали несколько коробок с гуманитарным грузом, включающим в себя как предметы первой необходимости, так и теплую одежду, письма, рисунки и сладости.