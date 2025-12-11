Кадеты из Химок приняли участие в международном Кремлевском балу

Учащиеся из Химок посетили X Юбилейный Международный Кремлевский Кадетский Бал. Он состоялся 10 декабря в Московском Гостином дворе.

Городской округ Химки на балу представляли учащиеся 11 класса школы-интерната «Кадетский корпус» Степан Прохоркин, Дарья Зернова, Ярослав Бабанов и Виктория Савельева, а также ученики 9 «К» класса школы № 8 имени Матвеева Николай Борисов и Елизавета Смирнова.

Всего 3400 юношей и девушек из разных регионов России приняли участие в этом масштабном мероприятии. Международный Кремлевский Кадетский Бал 2025 года вошел в Книгу рекордов России как событие с максимальным числом кадет, собравшихся в одном месте.

Праздничный вечер провели при содействии президента Российской Федерации. Его посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества, а также поддержке бойцов специальной военной операции. Для гостей и участников выступили заслуженные артисты, творческие коллективы и сами кадеты.