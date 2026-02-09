Кадеты и молодогвардейцы убрали снег у семей бойцов СВО в Солнечногорске

В округе прошла акция по уборке снега для семей участников специальной военной операции. В ней участвовали воспитанники Радумльского кадетского корпуса и активисты «Молодой Гвардии».

Мероприятие было направлено на поддержку семей, чьи близкие находятся на фронте и не могут самостоятельно справляться с последствиями снегопадов. Добровольцы работали в деревнях Редино и Мошницы, очищая дворы и парковочные зоны.

«Подобные акции являются частью системной работы по социальной поддержке семей участников СВО, укрепляют связь поколений и наглядно демонстрируют единство фронта и тыла», — отметил директор Радумльского кадетского корпуса, депутат Совета депутатов Владимир Красин.

Партия «Единая Россия» обеспечила координацию мероприятия, предоставила адреса для выезда, организовала транспорт и снабдила необходимым инвентарем для уборки снега. Эта акция стала частью регулярной работы по оказанию адресной помощи семьям мобилизованных и ветеранов в округе.