Кадеты Богородского округа провели традиционную благотворительную акцию

Ученики кадетских классов Центра образования № 21 Богородского городского округа приняли участие в традиционной благотворительной акции «Своих не бросаем». В этом году участниками мероприятия стали более 300 учеников и родителей учебного заведения.
Учащиеся с первого по одиннадцатый классы совместно с родителями сделали сувениры, поделки, испекли сладости, вырастили рассаду и пригласили на мероприятие жителей микрорайона Климова. Каждый класс боролся за звание «Самый успешный участник акции». Вырученные денежные средства перечислили во внебюджетный фонд школы.
Более 40 разнообразных площадок развернулись на территории школы. Можно было сделать фото с Чебурашкой, попробовать домашние пироги, пострелять в тире, выбрать сувениры и игрушки, сделанные руками ребят, приобрести рассаду цветов и ягод.
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