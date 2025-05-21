Кадеты Богородского округа провели традиционную благотворительную акцию

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Ученики кадетских классов Центра образования № 21 Богородского городского округа приняли участие в традиционной благотворительной акции «Своих не бросаем». В этом году участниками мероприятия стали более 300 учеников и родителей учебного заведения.

Учащиеся с первого по одиннадцатый классы совместно с родителями сделали сувениры, поделки, испекли сладости, вырастили рассаду и пригласили на мероприятие жителей микрорайона Климова. Каждый класс боролся за звание «Самый успешный участник акции». Вырученные денежные средства перечислили во внебюджетный фонд школы.

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Более 40 разнообразных площадок развернулись на территории школы. Можно было сделать фото с Чебурашкой, попробовать домашние пироги, пострелять в тире, выбрать сувениры и игрушки, сделанные руками ребят, приобрести рассаду цветов и ягод.

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