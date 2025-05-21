Кадеты Богородского округа провели традиционную благотворительную акцию

Ученики кадетских классов Центра образования № 21 Богородского городского округа приняли участие в традиционной благотворительной акции «Своих не бросаем». В этом году участниками мероприятия стали более 300 учеников и родителей учебного заведения.

Учащиеся с первого по одиннадцатый классы совместно с родителями сделали сувениры, поделки, испекли сладости, вырастили рассаду и пригласили на мероприятие жителей микрорайона Климова. Каждый класс боролся за звание «Самый успешный участник акции». Вырученные денежные средства перечислили во внебюджетный фонд школы.