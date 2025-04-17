Кабинет славы и мужества открыли в школе в Мытищах

В школе «Вектор» в Мытищах открыли новый кабинет, посвященный защитникам Родины. Вместо формул и правил на стенах — исторические справки и государственные награды.

При этом новый кабинет Славы и Мужества будет использоваться и для обучения традиционным наукам.

«Этот кабинет будет использоваться для образования детей, для передачи бывшими участниками СВО тех переживаний, тех высоких духовных и нравственных качеств, которые им пригодились при защите рубежей нашего Отечества», — заявил директор школы Денис Бикбаев.

Главная парта в кабинете — Парта героя. Сидеть за ней будут самые отличившиеся школьники — отличники и активисты. На ней разместили портрет и биографию Владимира Солодовникова — бойца с позывным «Крейзи», футбольного фаната, добровольца подразделения «Эспаньола», погибшего в 2023 году в боях под Угледаром.

«Как сказал Михаил Васильевич Ломоносов, народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего. А император Александр III считал, что у нашей страны есть только два союзника — её морской флот и армия. И история нашей страны, нашего Подмосковья — яркое тому подтверждение», — заявила председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова.

Это уже второй такой кабинет в регионе. До начала нового учебного года их откроют еще 15.