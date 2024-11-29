Кабинет протезирования для участников СВО открыли в Орехово-Зуеве

В торговом центре «Английский пассаж» на улице Ленина в Орехово-Зуеве открылся кабинет Реутовского протезного предприятия. Участники СВО смогут доступно и быстро проконсультироваться со специалистами и пройти реабилитацию.

Одно из преимуществ кабинета — удобная логистика. Сюда удобно приезжать не только жителям Орехово-Зуева, но и соседних округов. Граждане РФ получают помощь бесплатно.

«Каждому пациенту мы помогаем пройти медико-техническую комиссию для оформления индивидуальной программы реабилитации. Наши специалисты осуществляют полное сопровождение: консультируют, снимают слепки, помогают освоить протезы и научиться использовать их потенциал в разных жизненных ситуациях», — рассказал руководитель Центра ортопедии и протезирования Андрей Лазарев.

Протезы из отечественных комплектующих производят в Реутове. Их подбирают пациентам в зависимости от веса и уровня активности. Самыми комфортабельными считаются бионические протезы верхних и нижних конечностей с микропроцессорным управлением.

Квалифицированные специалисты отработают с каждым пациентом индивидуально. Большинство из них — участники СВО. Теперь бойцы из Орехово-Зуева смогут получить помощь благодаря соглашению между Центром ортопедии и Комитетом семей воинов Отечества. Одним из пациентов стал Кахромон Зияев. Ему изготовили модульные протезы.

«Считаю, что надо использовать все возможности, предоставляемые государством, для возвращения к полноценной жизни», — отметил участник специальной военной операции Кахромон.

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