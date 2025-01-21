Юристы в Можайске провели бесплатные консультации для бойцов СВО и их семей

Еще 12 участников СВО и члены их семей получили бесплатные юридические консультации. Прием прошел в здании Военного комиссариата Можайского муниципального округа

Участники СВО и семьи задали вопросы о качестве медицинской помощи, помощи в поиске пропавших без вести, получении статуса инвалида боевых действий, назначении детских пособий и получении удостоверения ветерана.

На вопросы ответили военный комиссар, заместитель прокурора, три адвоката Адвокатской палаты Московской области, социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» и юристы администрации. Они выслушали обращения, разъяснили алгоритм действий и взяли на контроль все вопросы.

Практика предоставления бесплатной юридической помощи для участников СВО продолжится. В следующий раз встреча состоится в здании Военного комиссариата 21 февраля.