Юридическую консультацию провели для бойцов СВО в Красногорске

За помощью пришли более 20 человек. На вопросы отвечали адвокаты, представители прокуратуры и сотрудники Федеральной налоговой службы. Участников СВО интересовали оформление документов, выплаты, жилищные и другие вопросы.

«Как правило, это вопросы по получению мер поддержки, это вопросы по выплатам за ранение. У некоторых бойцов недостаточно документов, либо были какие-то вопросы по оформлению справок, и сейчас недоукомплектованные пакеты находятся, например, в очереди на страховой, мы помогаем дооформить, собрать те документы, которые отсутствуют, для того, чтобы бойцы могли получить все меры поддержки, которые предусмотрело государство», — рассказал юрист Центрального штаба «Комитета семей воинов Отечества» Денис Скорятин.