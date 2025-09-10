Юный волонтер из Балашихи принял участие в тестировании беспилотников для бойцов СВО

В Балашихе живет молодой и активный волонтер с позывным Малой — 18-летний оператор беспилотных летательных аппаратов, который не только поддерживает бойцов специальной военной операции, но и участвует в гуманитарных миссиях. Он помогает доставлять беспилотники защитникам на передовую, участвует в их испытаниях и модификациях.

Эти аппараты используют для точечного уничтожения вражеских целей, они становятся одним из важных средств современной войны. Юноша вместе с командой волонтеров доставляет гуманитарную помощь в освобожденные населенные пункты, где она особенно необходима.

«Я участвую в экспериментальных полетах и тестах беспилотников, которые мы передаем нашим бойцам в зоне специальной военной операции. В будущем мечтаю поступить в военный авиационный вуз и посвятить себя небу», — рассказал Малой.

Семейная история юноши тесно связана с военной службой: его дедушка во время Великой Отечественной войны был машинистом паровоза, который доставлял подводные лодки на Ладожское озеро, а отец служит в артиллерии. Эти традиции вдохновляют молодого волонтера продолжать помогать тем, кто защищает Родину.

Сейчас Малой совмещает учебу в колледже с активной волонтерской деятельностью. Он уверен, что вовлечение молодежи в помощь армии — важный вклад в скорейшую победу. Его пример показывает, как молодое поколение может внести реальный вклад в защиту страны и поддержать тех, кто стоит на защите мира и безопасности.