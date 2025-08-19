Юных воспитанников лагеря в Ногинске познакомили с военной техникой и БПЛА

На территории Ногинского спасательного центра для участников детского лагеря начальной военной подготовки провели учебно-тематическую программу. На мастер-классе ребят познакомили с принципами работы беспилотных летательных аппаратов, в военной техникой и оборудованием.

Организатором проекта выступил координатор Русской Общины города Ногинск Максим Маркин. Дети жили и ночевали в палатках, собирались у костра, пробовали настоящий военный сухпаек. Юные гости спасательного центра увидели специальное оборудование и технику, масштабный учебно-тренировочный комплекс, поражающий воображение своими техническими возможностями. Перед ребятами выступили опытные специалисты и инструкторы, в том числе участники специальной военной операции.

Школьникам показали, как разбирать автомат Калашникова, рассказали о специфике войск радиационной, химической и биологической защиты, пожаротушений, медподготовки. Гостям также продемонстрировали аварийно-спасательную технику. Ребята имели возможность примерить спецформу, подержать в руках специнструменты.

Особый интерес вызвал мастер-класс по беспилотным летательным аппаратам. Лекторы рассказали об их видах и отличиях, нюансах управления, а также разрешили померить специальные очки для беспилотников, которые надевает оператор.

Такой лагерь организовали на территории Богородского округа впервые. Дети остались в полном восторге. Родители поблагодарили организаторов за такое насыщенное и познавательно времяпрепровождение.