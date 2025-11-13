Юные жители Ногинска передали рисунки и подарки для бойцов СВО

В филиале № 1 Центральной библиотеки имени Пушкина прошел благотворительный мастер-класс с участием детей. Ребята вместе с педагогом-художником из Центра детского развития «ЛеоЛогика» и родителями рисовали символ России — медведя.

Все работы были переданы в пункт сбора гуманитарной помощи «Добрыня».

Кроме этого, для бойцов юные участники передали подарки с чаем, кофе, сладостями, носками и средствами личной гигиены. Все посылки волонтеры передадут бойцам, находящимся на лечении в подмосковных госпиталях. Каждый рисунок — это знак поддержки, заботы и благодарности.

Данный мастер-класс еще одно проявление тепла и участия жителей Ногинска и округа в общем деле поддержки тех, кто нуждается в помощи и внимании. Подобные инициативы объединяют людей разных возрастов и профессий, создавая атмосферу солидарности и взаимопомощи.

Волонтеры пункта «Добрыня» с особой благодарностью приняли работы юных художников и собранные подарки. Они отметили, что такая поддержка очень важна для укрепления морального духа тех, кто находится на лечении и восстановлении.