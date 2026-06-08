Юные казачата из Ногинска выступили на областном фестивале

Юные казачата из Центра образования № 21 в Ногинске стали участниками второго ежегодного областного фестиваля «Казачий хутор». Мероприятие прошло в парке «Авангард» в Электростали.

Гостей и участников фестиваля ждали выступления творческих коллективов, зажигательные казачьи песни, танцы в исполнении лучших ансамблей региона, обучающихся казачьих клубов и казачьих классов. Ногинская команда «Казачья дружина» под бурные аплодисменты зрителей представила яркую казачью пляску.

В рамках мастер-классов ребятам выпала возможность приобщиться к традиционным казачьим ремеслам и другим навыкам, которые веками передавались из поколения в поколение. Также они представили свою патриотическую локацию в поддержку участников специальной военной операции.

На фестивале можно было увидеть показательные выступления по владению шашкой, фланкировке и другие казачьи воинские традиции. На полевой кухне гостей и участников угощали солдатской кашей. На ярмарке ремесел дети знакомились с уникальными изделиями ручной работы от местных мастеров.

Кульминацией фестиваля стало награждение победителей и призеров областного творческого конкурса «Казачьи просторы», «Кадет года — 2026» и смотра-конкурса на звание «Лучший кадетский казачий класс» Московской области.